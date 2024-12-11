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南韓戒嚴風波調查工作加速 不排除逮捕尹錫悅

2024/12/11 13:58（12/11 14:12 更新）
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（中央社首爾11日綜合外電報導）南韓正加快腳步調查上週的戒嚴風波，今天除了警方突襲搜查總統尹錫悅的辦公室，高級公職人員犯罪調查處處長也表示，若符合條件，他們將設法拘留並逮捕尹錫悅。

南韓聯合新聞社報導，反貪機構「高級公職人員犯罪調查處」（CIO）處長吳東運（Oh Dong-woon，音譯）在回答議員提問時表示：「如果情況允許，我們將設法緊急逮捕或根據法院授權進行逮捕。」

他說：「我們將採取一切可能的措施。」

另外，法新社收到的訊息寫說，負責這起案件的特別調查團隊今天「針對總統府、國家警察廳、首爾警察廳和國會警察衛隊發動突襲搜查」。

韓聯社報導指出，特別調查團隊突襲期間，尹錫悅並不在總統府，而總統官邸則位於不同地點。尹錫悅7日為實施戒嚴致歉以來，就未再公開露面。

路透社報導，尹錫悅由於被控內亂罪，目前正在接受刑事調查並遭限制出境，但他尚未被當局逮捕或審問。

前國防部長金龍顯則是於昨晚正式被捕；南韓警察廳長趙志浩、首爾警察廳長金峰植也於今天一早被逮捕。

尹錫悅3日發表緊急談話宣布緊急戒嚴，表示因國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」，而戒嚴是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。

數小時後，190名國會議員不顧軍人封鎖，透過表決一致決定推翻戒嚴令，尹錫悅進而被迫放棄戒嚴。

尹錫悅彈劾案7日在執政黨國民力量議員集體退場、未達投票人數門檻下而不成立，即便國會外有成千上萬南韓民眾不畏嚴寒，怒吼要尹錫悅下台。

國民力量黨負責制定尹錫悅最終「有序」下台計畫的專案小組，昨天提出的構想是讓尹錫悅明年2月或3月辭職，並於明年4或5月提前舉行總統選舉。

不過，這項提案尚未獲得全體黨員的通過，就算提案獲得批准，也不太可能擋下反對派陣營14日再度提案彈劾尹錫悅的計畫。（譯者：蔡佳敏/核稿：張茗喧）1131211

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