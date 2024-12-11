韓國戒嚴風波 國家及首爾警察廳長涉內亂罪被捕

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（中央社首爾11日綜合外電報導）韓國警方今天表示，國家警察廳長和首爾警察廳長因執行總統尹錫悅上週短暫施行的戒嚴令而被拘留。

綜合美聯社與韓聯社報導，負責這起案件的特別調查團隊表示，韓國警察廳長趙志浩與首爾警察廳長金峰植因涉內亂罪，在無需拘捕令的情況下於凌晨3時50分左右被逮捕。

趙志浩與金峰植涉嫌指示員警封鎖國會，阻止議員進入國會推翻戒嚴令。

警方消息人士透露，根據韓國刑法規定，涉嫌內亂罪屬於重罪，可判處死刑，且兩人有湮滅證據的可能性，警方考量這些因素後決定先行拘留。

最大自由派在野黨共同民主黨（Democratic Party）將提交新動議，要針對實施戒嚴一事彈劾尹錫悅。共同民主黨表示，目標是在本月14日表決這項動議。

首爾中央地方法院今天批准針對前國防部長金龍顯的逮捕令，使他成為緊急戒嚴事件發生以來，第一個因此事被法院簽發逮捕令的人士。

在野黨和許多專家認為戒嚴令違憲。他們說，依據法律，總統唯有在「戰時、類似戰爭的情況，或其他類似的國家緊急狀態」下才可以宣布戒嚴，而韓國並沒有出現這種情況。

他們認為，部署軍隊封鎖國會以暫停其政治活動構成叛亂，因為韓國憲法不允許總統在任何情況下利用軍隊暫停國會運作。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1131211