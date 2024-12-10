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韓國軍警多名高層因戒嚴事件 遭限制出境

2024/12/10 19:35
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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國總統尹錫悅3日宣布緊急戒嚴時，協助組成戒嚴軍等軍方高層，以及有關管制國會出入的警察廳長、首爾警察廳長、國會警備隊長等警方高層都遭到調查，並與尹錫悅一樣遭下令限制出境。

韓國法務部9日表示尹錫悅已遭限制出境，警方組成的國家搜查本部特別搜查團今天也證實警察廳長趙志浩、首爾警察廳長金峰植、國會警備隊長睦鉉泰，以及軍方首都防衛司令官李鎮雨、陸軍特戰司令郭種根，在9日晚間8時都以嫌疑人身份遭限制出境。

特殊搜查團為在執行強制搜查前最大限度搜集資訊，日前已要求防諜司令部、首都防衛司令部、網路作戰司令部、情報司令部、特戰司令部、國防部等軍方單位就各部隊在這次戒嚴令活動投入人員狀況提出相關資料，呼籲「考慮事件嚴重性，請儘速協助」。

趙志浩、金峰植等警方高層今天下午也接連出席接受搜查團調查。這兩人主要因發布戒嚴當時兩度向前線警察人員下令全面管制國會出入等，阻礙國會議員進入議場進行解除戒嚴表決，涉及內亂等罪嫌。

趙志浩先前接受國會質詢時曾表示，第一次管制國會出入是出於他本人的指示，第二次則是應當時的戒嚴司令朴安洙要求下達指示。（編輯：高照芬）1131210

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