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韓國前防長金龍顯遭逮捕前 看守所內企圖自殺

2024/12/11 13:52（12/11 14:19 更新）
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（中央社首爾11日綜合外電報導）韓國矯正機關高階官員今天表示，前國防部長金龍顯日前正式因戒嚴行動遭捕前不久，曾在首爾東部看守所內企圖輕生，試圖在廁所自盡。

韓國總統尹錫悅3日宣布戒嚴並派遣兵力與直升機到國會，但幾個小時後在國會議員表決通過解除戒嚴下，尹錫悅被迫依法宣布解嚴。

前國防部長金龍顯5日辭職，10日正式因「在叛亂期間執行關鍵職務」、「濫用職權阻撓行使權利」等罪遭到逮捕。

法新社報導，韓國矯正本部（Korea Correctional Service）部長申容海（Shin Yong-hae，音譯）在國會聽證期間表示，逮捕消息公布前幾分鐘，金龍顯9日深夜「在首爾東部看守所企圖自殺」。

申容海又說他是今天早上接到報告，說金龍顯企圖自盡。

申容海說：「控制室工作人員介入，他們一開門，他馬上放棄自殺企圖。」

申容海又說，金龍顯現在受到保護，關在安全的牢房裡，健康狀態良好。

韓國司法部在發給法新社的聲明中說：「醫療檢查結果顯示，這名囚犯的健康狀態良好，沒有任何異常，他目前在監獄正常生活。」

金龍顯昨天透過律師向韓國人民致歉，稱造成「這種情況的所有責任由我一人承擔」。

他對給國民造成極大不安和不便「深表歉意」，並說他的下屬「只是執行我下達的命令和任務」，但願他們獲得妥善對待。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1131211

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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韓聯社：前國防部長金龍顯拘留所內企圖輕生
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