韓民眾怒喊尹錫悅下台 少女時代Into the New World成抗議神曲[影]

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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅3日宣布戒嚴令民怨沸騰，數以千計民眾走上首爾街頭要求尹錫悅下台，韓團少女時代出道作品Into the New World更已成為抗議神曲。

綜合法新社與路透社報導，韓國國會今天下午將第2度表決尹錫悅彈劾案，預計外頭將再度有數以千計民眾集會力挺彈劾。

尹錫悅3日夜間無預警宣布戒嚴，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。

國會7日首次表決尹錫悅彈劾案，由於執政黨絕大多數議員抵制而未達通過門檻。在野陣營計劃今天下午4時（台灣時間下午3時）舉行第2次表決，而國會附近將有大規模示威。

「韓國時報」（The Korea Times）報導，隨著韓國國內要求彈劾尹錫悅的抗議行動持續擴大，愈來愈多年輕人參與其中，K-POP音樂成了抗議現場的新焦點，以動感節奏和引起共鳴的主題，一改過去傳統抗議活動氛圍。

韓國流行女團少女時代2007年的出道曲Into the New World（閃亮新世界）就是最好的例子，這首歌2016年就曾在首爾梨花女子大學的學生抗議行動中，被視為抗議神曲而引發關注。

根據韓國主要音樂串流平台Melon統計，尹錫悅3日戒嚴宣告失敗當週，Into the New World的收聽數比前一週激增23%。

根據專家表示，這首歌在政治領域的吸引力在於其鼓舞人心的歌詞，歌詞描述了克服踏入未知領域的恐懼，令抗議群眾產生共鳴。

隨著年輕的抗議者手中揮舞應援棒，而非傳統的蠟燭，並隨著流行音樂高聲歌唱，抗議活動呈現出類似K-POP演唱會的氛圍，但同時帶有明確的政治訊息。

發起抗議的單位承諾替抗議群眾供應食物和布條，協助他們在12月寒冷的天氣中振奮精神。少女時代成員俞利（Yuri）表示，她已提前替參與集會的粉絲付了食物費用，並在粉絲聊天平台上說：「大家保重，注意健康！」

韓聯社報導，國會7日首次對尹錫悅彈劾案表決，但當時因執政的國民力量黨議員集體缺席，彈劾案功敗垂成。但執政黨內氛圍已出現變化，使得今天表決通過的可能性大增。

到目前為止，包括在第一次彈劾表決投出贊成票的安哲秀、金睿智在內，共有7名執政黨議員公開表態將投贊成票。韓聯社認為除7人外，很可能還有贊成彈劾但不願公開表態的執政黨議員，倒戈票數可能已超過所需的8票。

若國會通過彈劾，尹錫悅將停職，由總理韓悳洙暫代總統職務，彈劾案則繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定。

彈劾案需國會總數300席裡2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，執政的國民力量黨108席裡至少需8人以上倒戈，彈劾案才有機會通過。

執政黨國會黨鞭權性東表示，國民力量黨今天將於彈劾表決前再開大會，討論是否還要維持先前反對彈劾的官方立場及是否開放黨員自由投票。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1131214