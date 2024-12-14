韓國會14日下午再次表決尹錫悅彈劾案 距過關差1票

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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國國會將在今天下午第2次表決總統尹錫悅彈劾案。有別於7日表決未過，這次已有7名執政黨議員表態支持彈劾，距通過彈劾需執政黨8票倒戈的門檻僅一步之遙。

尹錫悅3日夜間無預警宣布戒嚴，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。

彈劾案需國會總數300席裡2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，執政的國民力量黨108席裡至少需8人以上倒戈，彈劾案才有機會通過。

韓聯社報導，國會7日首次對尹錫悅彈劾案表決，但當時因執政的國民力量黨議員集體缺席，彈劾案功敗垂成。但執政黨內氛圍已出現變化，使得今天表決通過的可能性大增。

到目前為止，包括在第一次彈劾表決投出贊成票的安哲秀、金睿智在內，共有7名執政黨議員公開表態將投贊成票。韓聯社認為除7人外，很可能還有贊成彈劾但不願公開表態的執政黨議員，倒戈票數可能已超過8票。

若國會通過彈劾，尹錫悅將停職，由總理韓悳洙暫代總統職務，彈劾案則繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定。

包括執政黨黨魁韓東勳在內的大多數國民力量黨議員原本不願支持彈劾，然而尹錫悅12日發表意外談話，主張發布戒嚴正當性後，韓東勳等人的態度轉變。

尹錫悅12日在龍山總統辦公室發表對國民談話，堅稱3日發布戒嚴他是在憲法範圍內行使總統權限，讓人民知道在野黨的「反國家」行為，以守護自由民主憲政，並非在野所指控的「內亂」。

韓國6個在野黨再次共同向國會提交總統彈劾議案，訂於台北時間14日下午3時表決。

韓國「中央日報」引述執政黨國會黨鞭權性東表示，國民力量黨今天將於彈劾表決前再開大會，討論是否還要維持先前反對彈劾的官方立場及是否開放黨員自由投票。

然而在尹錫悅12日的談話引發執政黨內譁然後，權性東坦承黨內現在「很多人預期不只8人會倒戈」。

韓國「朝鮮日報」引述蓋洛普民調稱，尹錫悅的施政滿意度掉到11%再創歷史新低。民調於10到12日向全韓1002名年滿18歲國民進行調查，信心水準95%，誤差值正負3.1%，對比上週的16%又下降5個百分點。（編輯：陳亦偉）1131214