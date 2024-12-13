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尹錫悅彈劾案將二度闖關 支持率僅剩11%再創新低

2024/12/13 13:23（12/13 14:28 更新）
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韓國總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅試圖替自己宣布戒嚴一事辯護，並抵制外界欲讓他遭彈劾下台的行動。民調顯示，尹錫悅的支持率跌至上任以來最低點11%，較上週少了5個百分點。

彭博報導，民意調查機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）今天公布的每週追蹤民調顯示，尹錫悅支持率已跌至11%，較上週的調查低了5個百分點。3/4受訪者表示，尹錫悅應該被彈劾。

韓國在野陣營昨天二度向國會提交彈劾尹錫悅的動議。由於有更多尹錫悅所屬的國民力量黨議員表示他們會支持這項動議，該議案通過的機會看似較前次更高。

在野黨領袖李在明呼籲執政黨議員加入推動彈劾的行列時表示：「彈劾是迅速且安全結束這場混亂的唯一方法。歷史將記住你們的選擇。」

蓋洛普韓國表示，這份民調訪問全國1002名民眾，誤差範圍在正負3.1個百分點內。

對尹錫悅持負面看法的受訪者中，49%的人提到他宣布戒嚴，成了他不受歡迎的最大因素，其他原因則包括經濟狀態和缺乏能力。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1131213

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