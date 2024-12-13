尹錫悅二度彈劾案 韓國會預計12/14下午3時表決

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（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國國會7日表決總統尹錫悅彈劾案，但未達法定人數不成案後，國會議長室今天指出，明天再度針對尹錫悅的彈劾議案，將提前1小時至當地時間下午4時（台灣時間下午3時）表決。

法新社報導，國會議長室發布聲明表示：「鑒於此事對國家的重要性及嚴重性，全體會議預定下午4時召開，以便有足夠時間進行充分討論和磋商。」

韓聯社報導，共同民主黨等在野黨原本計劃明天下午5時進行表決，但國會議長室方面將表決時間提前1個小時。

尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴引發政局動盪，在野陣營和民眾要求彈劾他的呼聲日益高漲。

彭博（Bloomberg News）報導，民調機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）今天公布每週追蹤民調，尹錫悅支持率跌至11%，較上週低5個百分點；3/4受訪者說，尹錫悅應被彈劾。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1131213