韓在野黨魁：彈劾尹錫悅是恢復國家秩序最佳方式

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（中央社首爾13日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅本月3日深夜無預警宣布戒嚴引發政局動盪，國會預計明天再度表決尹錫悅彈劾案。在野黨主席李在明今天表示，彈劾尹錫悅是恢復國家秩序最好的方法。

路透社報導，尹錫悅3日企圖透過戒嚴實施軍事統治，儘管戒嚴令宣布僅不到6小時，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴，卻已令南韓陷入憲政危機，民眾紛紛走上街頭要求尹錫悅為違法行徑請辭下台。

尹錫悅昨天矢言「奮戰到底」，他指控在野黨癱瘓政府運作，並且聲稱他所屬的國民力量黨今年4月在國會選舉中慘敗疑點重重，直指與北韓駭入國家選舉委員會的行動有關。

共同民主黨黨主席李在明指出，尹錫悅這番言論形同向人民「宣戰」，「這證明彈劾是結束這場混亂最快且最有效的方法」。

南韓國會7日首次表決尹錫悅彈劾案，因國民力量黨多數議員抵制投票而失敗，但隨後有部分國民力量黨籍議員公開支持彈劾案。

南韓採單一國會制，目前在國會具有多數優勢的6大在野黨昨天第2度提交彈劾議案，預計明天表決，屆時至少須有8名國民力量黨籍議員倒戈，才能達到彈劾案通過所需的2/3多數門檻。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1131213