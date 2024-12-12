尹錫悅彈劾案 韓國在野黨二度提交議案預計14日表決
2024/12/12 17:53（12/12 18:29 更新）
（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國六大在野黨今天下午第2次向國會提交關於彈劾總統尹錫悅的議案，最大反對黨共同民主黨計劃於14日就此案進行表決。
韓聯社報導，最大在野黨共同民主黨及祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨所屬191名全體議員共同發起該議案。共同民主黨計劃於13日在該議案呈報至國會全會後，於14日就此案進行表決。
在野黨於本月4日向國會首次提交尹錫悅彈劾案。國會7日在全體會議中就該案進行表決，但因執政黨國民力量議員缺席，使得出席人數不及表決所需法定人數，導致彈劾案最終流產。（編輯：何宏儒/核稿：嚴思祺）1131212
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