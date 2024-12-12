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韓國執政黨7議員支持彈劾尹錫悅 接近表決通過門檻

2024/12/12 21:44（12/12 22:10 更新）
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韓國國會14日下午將第二次表決總統尹錫悅彈劾案。圖為光化門廣場前要求逮捕尹錫悅的標語布條。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年12月12日
韓國國會14日下午將第二次表決總統尹錫悅彈劾案。圖為光化門廣場前要求逮捕尹錫悅的標語布條。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年12月12日
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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國執政黨國民力量黨魁韓東勳今天正式表態支持彈劾總統尹錫悅，國民力量黨內已明確表態將投贊成票的議員累計7人，在野未跑票狀況下，距離通過門檻只差1票。

韓東勳今天在國會召開記者會表示，「藉彈劾解除總統職務，是目前解決問題的唯一方法」，主張黨內應統一轉向贊成彈劾。

韓東勳在戒嚴事件剛發生時主張反對彈劾，提出「有序下台」，藉由放緩尹錫悅下台時程，減少對國政影響，但在尹錫悅曾下令抓捕主要政治領袖曝光後，他便立即轉換態度。

雖然在7日的第一次表決中，包括韓東勳在內的大多數國民力量議員都配合黨內方針拒絕參與投票，但在尹錫悅今天突發談話，主張發布戒嚴正當性後，韓東勳支持彈劾的立場顯然更加堅定。

尹錫悅今早在龍山總統辦公室發表對國民談話，強調3日發布戒嚴他是在憲法範圍內行使總統權限，讓人民知道在野黨的「反國家」行為，以守護自由民主憲政，並非在野所指控的「內亂」。他也表示會坦蕩面對彈劾或調查，暗示不會自行請辭。

韓東勳表態後，親韓派的秦鍾午、韓智雅也都表明會投下贊成票。加上先前就已公開立場的安哲秀、金睿智、金相旭、趙慶泰、金宰燮等5人，國民力量黨內已有7名議員明確支持彈劾尹錫悅。

根據韓國憲法，總統彈劾案須獲2/3國會議員同意才能通過，韓國國會共300席，最大在野黨共同民主黨雖取得過半170席、加上其他在野小黨共192席，距所需門檻200票仍差8票，若加上已表態的國民力量議員，現在只差1票就能通過彈劾案。

至於第一次表決因投票人數未達門檻，議案不成立的狀況，14日第二次表決時再度出現的可能性也相對不高。據韓聯社報導，國民力量黨內不分親韓、親尹派，也不論將投下贊成或反對票，至少都有10人認為應該參與表決。

不過，國民力量黨內方針是否維持「反對彈劾」仍是一項變數。今天選出的國民力量院內代表權性東屬親尹派，當選後表示「現在仍維持反對立場」，強調黨內議員必須達2/3（72人）以上同意才會改變方針。國民力量預計在14日上午開會表決出最終方針。（編輯：唐佩君）1131212

韓國執政黨國民力量黨魁韓東勳12日正式表態支持彈劾總統尹錫悅，國民力量黨內表態將投贊成票的議員已累計7人。（中央社製圖）
韓國執政黨國民力量黨魁韓東勳12日正式表態支持彈劾總統尹錫悅，國民力量黨內表態將投贊成票的議員已累計7人。（中央社製圖）
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