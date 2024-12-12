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尹錫悅突發表談話未反省 韓國執政黨討論開除黨籍

2024/12/12 10:13（12/12 10:33 更新）
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韓國總統尹錫悅。（The Presidential Office/Handout via 路透社）
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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國總統尹錫悅今天突然就戒嚴發表相關談話，執政黨國民力量黨魁韓東勳對此表示，「比起反省更像辯解」，緊急召集黨內會議討論開除尹錫悅黨籍。

韓東勳在尹錫悅發表談話後緊急召開記者會，表示完全沒預想到尹錫悅的談話內容，認為「更確認尹錫悅無法再執行總統職務」，將統一黨內對彈劾案投下贊成票。

他也在記者會後緊急召集黨內倫理委員會會議，商議將尹錫悅開除黨籍。

尹錫悅稍早突襲發表對國民談話，批評在野黨為提早舉行總統大選，散布虛偽輿論將他宣布戒嚴的行動打為「內亂」，他表示會對抗到底，與國民力量目前反對先前戒嚴行動、「有序下台」的主張有差異。（編輯：周永捷）1131212

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