尹錫悅突發表談話主張戒嚴正當 拒絕請辭下台

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國總統尹錫悅今早再次就戒嚴事件發表談話，主張3日發布緊急戒嚴的正當性，並表示無論是彈劾或調查，都會「堂堂正正面對」，拒絕自行請辭。

尹錫悅今早在龍山總統辦公室發表對國民談話，據韓聯社報導，這次長達29分鐘的談話並非如先前一樣透過直播進行，而是事前錄製後提供給媒體。

尹錫悅在談話中首先強調，他先前已就這次事件表示不會逃避任何法律、政治責任，但主張宣布戒嚴是因為面對「巨大在野」的國會獨裁，不得不的行為，而非在野黨等輿論所稱的「內亂」。

對於3日發布緊急戒嚴、派遣戒嚴軍至國會等行動，尹錫悅主張他是在憲法範圍內行使總統權限，讓人民知道在野黨的「反國家」行為，以守護自由民主憲政；他也聲稱僅派出不到300人、且無實體武裝的兵力，無法在短時間內掌控國會，只是為了象徵性地讓外界知道在野黨的狀態。

尹錫悅表示，若他真有心像過去一樣戒嚴，需要數萬名兵力配合，且需要事前經過廣泛討論，但他僅指示當時的國防部長派遣少數兵力至國會，約2小時就因國會表決解除戒嚴而撤退，「如果我真的要癱瘓國會功能，會選在週末、而非平日發動戒嚴」。

他澄清自己並未阻擋國會相關人員進入國會，所以議員們才能快速聚集到議場進行表決，但仍有人為了利用內亂罪將他拉下台散播假的煽動言論，他質問：「真的存在只有2小時的內亂嗎？」

尹錫悅指控，在野黨自他上任後不停煽動彈劾總統、要求總統請辭，實際上並不認同人民選出的總統，破壞韓國的自由民主憲政秩序；他也再次控訴占多數優勢的在野黨自他上任以來不斷否決各種預算及國安相關案件，造成國政癱瘓。

目前針對尹錫悅的彈劾案很有可能在14日國會表決中通過，他表示無論是彈劾或調查，都會堂堂正正面對，並守護韓國民主到最後一刻。（編輯：周永捷）1131212