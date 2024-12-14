尹錫悅彈劾案表決通過 國民力量黨可能有12人倒戈

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（中央社記者戴雅真東京14日專電）韓國國會今天下午4時5分（台北時間下午3時5分）召開全體會議，第2次表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成通過，另有85票反對、3票棄權、8票無效。這是自2016年朴槿惠彈劾案通過以來，時隔8年再次有韓國現任總統遭到彈劾。

由於反對黨的議員席次為192席，204票贊成代表執政的國民力量黨中可能有12名議員倒戈。

截至投票前一天，公開表示支持彈劾案的國民力量黨議員共有安哲秀、金睿智、金相旭、金在燮、趙慶泰、秦鍾午和韓智雅7人。投票結果多出了5人。

彈劾案通過後，結果會以正式文件送至總統府，尹錫悅的職務將會被暫停，由總理韓悳洙暫代總統職務，彈劾案則繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定，憲法法院需6名大法官同意才能裁准彈劾。韓國憲法法院大法官編制為9人，但目前有3名空缺，而最低開庭人數為7人。

這是韓國憲政史上第3次通過總統彈劾案，第一次是2004年3月12日通過對盧武鉉的彈劾案，當時有271名議員，195人參與投票，結果贊成193票、反對2票。2016年12月9日的朴槿惠彈劾案，300人中有299人參與投票，以234票贊成通過，另有56票反對、2票棄權，7票無效。

共同民主黨黨鞭朴贊大在投票前向國民力量黨議員呼籲，「這是最後的機會。作為代表國民的國會議員，請優先考慮國家利益，遵循你們的良心投下贊成票。」

朴贊大就尹錫悅彈劾案進行說明時，向國民力量黨議員良心喊話。「在這個嚴峻的時局，我懷著迫切的心情向各位呼籲。大韓民國的命運取決於每一位國會議員的選擇。通過贊成彈劾將留下一個歷史教訓，那就是破壞憲政秩序的人必將受到懲罰。」（編輯：唐佩君）1131214

韓國總統尹錫悅彈劾案第2次國會表決14日進行，在執政黨部分議員倒戈情況下，最終以204票贊成通過彈劾案。（中央社製圖）