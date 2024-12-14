韓國總理韓悳洙暫代總統職務 誓言確保國政穩定

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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國國會今天表決通過總統尹錫悅彈劾案後，總統職務將由總理韓悳洙暫代，他誓言致力「確保政府穩定運作」。根據韓聯社，韓悳洙命令軍隊加強安全保衛。

法新社報導，韓悳洙告訴媒體記者：「在這個艱難的時刻，我將全力以赴，確保政府穩定運作。」

韓聯社報導，當彈劾決議書送達總統辦公室，尹錫悅將正式被停職，韓悳洙隨後將會召開內閣會議並發表公開演說。

韓國國會今天召開全體會議，第2次表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，通過彈劾案。

彈劾案將繼續交由憲法法院在180天內作終局裁決，憲法法院需6名大法官同意才能裁准彈劾。韓國憲法法院大法官編制為9人，但目前有3名空缺，而最低開庭人數為7人。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1131214