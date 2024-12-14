本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

韓國總理韓悳洙暫代總統職務 誓言確保國政穩定

2024/12/14 18:07（12/14 19:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國總理韓悳洙（中）。（韓聯社）
韓國總理韓悳洙（中）。（韓聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國國會今天表決通過總統尹錫悅彈劾案後，總統職務將由總理韓悳洙暫代，他誓言致力「確保政府穩定運作」。根據韓聯社，韓悳洙命令軍隊加強安全保衛。

法新社報導，韓悳洙告訴媒體記者：「在這個艱難的時刻，我將全力以赴，確保政府穩定運作。」

韓聯社報導，當彈劾決議書送達總統辦公室，尹錫悅將正式被停職，韓悳洙隨後將會召開內閣會議並發表公開演說。

韓國國會今天召開全體會議，第2次表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，通過彈劾案。

彈劾案將繼續交由憲法法院在180天內作終局裁決，憲法法院需6名大法官同意才能裁准彈劾。韓國憲法法院大法官編制為9人，但目前有3名空缺，而最低開庭人數為7人。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1131214

#尹錫悅
#韓聯社
#法新社
#韓國
#韓國國會
#韓悳洙
#韓國憲法法院
#尹錫悅
#彈劾
延伸閱讀
韓國會通過彈劾 尹錫悅：為國家奉獻至最後一刻執政黨議員倒戈 韓國會通過尹錫悅彈劾韓國會204票贊成通過總統彈劾案 尹錫悅即刻停職尹錫悅彈劾案表決通過 國民力量黨可能有12人倒戈首爾集會挺彈劾尹錫悅 警方估至少20萬人響應尹錫悅遭彈劾 南韓歷任總統遇刺自殺入獄多無善終尹錫悅遭國會彈劾 最大在野黨稱人民歷史性勝利韓國會通過彈劾 尹錫悅：暫時停下腳步但絕不放棄
韓悳洙
韓國政局動盪致股匯市齊挫 韓元一度貶至逾2年來最低尹錫悅彈劾不成案 韓國總理韓悳洙矢言穩住局勢
尹錫悅
韓國總統尹錫悅短命戒嚴遭彈劾 11天動盪總回顧韓國戒嚴風波 前防諜司令官呂寅兄被捕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：