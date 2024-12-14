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韓憲法法院啟動總統尹錫悅彈劾案審理程序 16日開法官會議

2024/12/14 20:56（12/14 22:06 更新）
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韓國國會法制司法委員會委員長鄭清來（左）向憲法法庭提交總統尹錫悅彈劾決議案。（韓聯社）
韓國國會法制司法委員會委員長鄭清來（左）向憲法法庭提交總統尹錫悅彈劾決議案。（韓聯社）
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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國憲法法院今天啟動程序，以審理國會通過彈劾總統尹錫悅的決議。憲法法院代理院長文炯培說，將在16日上午10時召開法官會議。

憲法法院一名官員說，國會對尹錫悅的彈劾決議文是在下午6時15分，由國會法制司法委員會委員長鄭清來提交憲法法院。

文炯培說，他將在16日上午10時召開法官會議。他誓言要進行「迅速和公平」的審理。

憲法法院已決定挑選兩名法官來監督證據審查，並成立一個由憲法研究人員組成的法理研討組。

韓國憲法規定，憲法法院必須在180天內，也就是明年6月中旬前，宣布是否彈劾總統。如果憲法法院接受國會的彈劾決議，根據憲法尹錫悅將被免職，並且須在60天內舉行總統選舉；如果憲法法院駁回彈劾決議，彈劾決議將立即作廢，尹錫悅將恢復執政。

針對總統尹錫悅發動的短命戒嚴所引發的政局動盪，韓國國會今天下午第2次表決彈劾案，300票中以204票贊成通過。尹錫悅在今晚7時24分被停職，也就是彈劾決議文送達他辦公室的那一刻，以及國會通過彈劾案後約兩個半小時。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1131214

各方回應
韓國國會14日通過總統尹錫悅彈劾案，他的所有權力已被暫停，按照韓國憲法，總理韓悳洙將擔任總統權力代理人。（中央社製圖）
韓國國會14日通過總統尹錫悅彈劾案，他的所有權力已被暫停，按照韓國憲法，總理韓悳洙將擔任總統權力代理人。（中央社製圖）
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