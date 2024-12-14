尹錫悅彈劾案表決通過 預料將與第一夫人隱居官邸

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（中央社記者戴雅真東京14日專電）韓國國會今天通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅遭即刻停職。在憲法法院裁決彈劾案期間，尹錫悅仍保持總統身分，但被剝奪憲法賦予的國家元首和行政首腦權力。預料尹錫悅和第一夫人金建希很可能繼續住在漢南洞的總統官邸，過起隱居生活。

根據韓國憲法，國會通過彈劾案後，總統權力會移交給總理，但維持總統身分，直到憲法法院作出最終裁決。也就是說尹錫悅仍可以住在官邸，並使用「總統」這個稱號。

韓媒報導，尹錫悅前幾天短暫前往總統府，錄製對國民的談話後，就回到位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸。國會今天通過彈劾案後，尹錫悅夫婦預料進入隱居狀態。由於官邸和總統府附近可能有民眾聚集示威，不太方便進出。

總統在韓國憲法中主要的權力包括：指揮軍隊、批准和簽署條約、特赦減刑、否決法案、提交預算案、接見外交使節、任命公務員、任命憲法機關官員的權力等。

韓國憲法規定，憲法法院須在180天內，也就是明年6月中旬前，宣布是否彈劾總統。在這180天期間，尹錫悅將無法出現在龍山區的總統府辦公，因為所有被視為「統治行為」的活動都必須暫停。

雖然尹錫悅停職期間，無法支領與公務相關的費用，但將繼續享有公務車、專機和安保人員等總統待遇，總統薪資也將繼續發放。

即使在職權暫停期間，尹錫悅仍可以接受總統府幕僚的非正式會報，但報告內容僅限於非公務機密內容。總統秘書室的組織也將維持不變。

總統府安保處今天發表正式聲明表示：「無論總統是否暫停職務，安全保障仍將維持不變。」

如果憲法法院通過彈劾案，被彈劾解職的總統將失去每月退休金（任職期間工資的70%），以及3名秘書、1名司機和免費醫療等福利。（編輯：陳妍君）1131214