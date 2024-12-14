尹錫悅彈劾案通過 國會外群眾雀躍歌舞宛若演唱會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國國會今天通過總統尹錫悅彈劾案，數十萬守候在國會外的民眾聽到消息瞬間歡呼尖叫，現場音響傳出的示威吶喊也瞬間變成K-POP歌曲，群眾跟著高歌少女時代的歌曲Into the New World，雀躍歌舞宛若演唱會。

韓國國會在當地時間今天下午4時多進行彈劾案表決程序，中午前後就開始有民眾往國會大路聚集，準備參加15時起的支持彈劾集會，現場可以看到各個年齡層、甚至一家大小前來的支持群眾。

據韓國警方非正式統計，今天約有20多萬人聚集在國會前，不僅國會大路，周圍街道都幾乎被人潮擠滿，群眾按照現場人員指示在交通管制的道路上落座，期間配合台上呼聲高喊「尹錫悅下台」、「逮捕尹錫悅」等口號，一邊靜靜等待結果出爐。

表決結果在17時左右出爐，以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，通過彈劾案，集會現場隨即歡聲雷動，音響瞬間撥放少女時代的Into the New World，許多集會群眾都跟著歡唱起來，並與周遭親友合照紀念這一刻。

2名20多歲的女學生連續兩週都結伴來到國會前，接受中央社訪問時提及上週因執政黨國民力量議員集體離場而未能通過的第一次彈劾案，臉上難掩憤怒；但她們說「今天可以看到尹錫悅彈劾案通過真的非常高興，雖然現政府要恢復穩定可能會花很多時間，但還是期待趕快再次看到符合民主精神的政府」。

獨自來到現場的一名60多歲男性則回憶，「1980年代我還在念大學，曾經丟過自製汽油彈、也挨過催淚彈，一直努力守護民主」，看到那麼多人今天也來到現場支持民主，覺得很幸福、很感動，「特別是為我們20、30多歲的年輕人感到驕傲」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了國會前的20多萬人，今天在光化門廣場推算也有4萬多名反對彈劾的尹錫悅支持者聚集，但警方表示，今天完全沒有市民因犯罪被捕，也沒有人因受寒等送醫，徹底展現了「和平集會」。

在集會現場除了抗議標語外，還能看到許多民眾發放免費的暖暖包、坐墊、小零食，甚至是熱咖啡及熱湯，舞台上還請來樂團表演，比起示威，更像大型娛樂活動。結果發表後主辦方也播起K-POP歌曲串燒，引得民眾跟著高歌，宛如演唱會般的熱情氣氛，可以看出參與民眾對這次結果的滿意態度。（編輯：唐佩君）1131214