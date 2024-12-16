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尹錫悅彈劾案 韓國憲法法院召開首次會議審理

2024/12/16 10:42（12/16 11:01 更新）
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韓國國會日前通過總統尹錫悅彈劾案，憲法法院（圖）16日上午召開大法官會議進行裁判。（共同社）
韓國國會日前通過總統尹錫悅彈劾案，憲法法院（圖）16日上午召開大法官會議進行裁判。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國國會日前通過總統尹錫悅彈劾案，案件送至憲法法院進行裁判，憲法法院今天上午召開首次大法官會議，擬訂定裁判準備期限及證據調查程序等。憲法法院前出現要求法院即刻裁定通過、以及為尹錫悅加油的兩派標語。

韓國憲法法院今天上午10時召開大法官會議，一早在憲法法院前已有民眾手持標語，要求憲法法院「立即宣判罷免尹錫悅」；一邊圍牆外則放著尹錫悅支持者送來的花環，要求法官對此案「看點臉色」，為尹錫悅加油、請尹錫悅「不要屈服於外部壓力，以憲法守護自由民主」。

根據韓聯社報導，今天會議中將確定主審法官，原則上不公開，但2016年前總統朴槿惠彈劾案審理時，曾因考量案件重要性公開主審法官。會中也將指定2名負責證據調查的法官，討論組成法理檢討小組等準備事項。

今天會議後預計公開主要時程，但書面審理等時程根據憲法裁判所（憲法法院）法不公開。寄發給尹錫悅的彈劾審判請求書今天也將送達，被請求人依法可提出答辯，但並非義務事項。上述準備程序完備後，憲法法院將正式舉行彈劾審判公開辯論。

尹錫悅原則上必須出席公開辯論，若在第一次答辯期限前未出席，法院將重新訂定時程，之後可以缺席審理方式進行。

尹錫悅3日晚間突襲發布緊急戒嚴，不久後遭國會表決通過解除，約6小時的戒嚴風波引發人民不滿情緒，在野兩度提出彈劾案後，國會在14日傍晚表決通過，案件送至憲法法院後，將在180天內做出是否罷免尹錫悅的裁定。憲法法院表示將盡可能快速進行。（編輯：韋樞）1131216

韓國國會14日通過總統尹錫悅彈劾案，若憲法法庭接受國會的彈劾決定，尹錫悅將根據憲法被免職。（中央社製圖）
韓國國會14日通過總統尹錫悅彈劾案，若憲法法庭接受國會的彈劾決定，尹錫悅將根據憲法被免職。（中央社製圖）
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