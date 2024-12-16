韓國執政黨魁韓東勳請辭 為贊成彈劾尹錫悅向支持者道歉

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國執政黨國民力量黨魁韓東勳今天宣布請辭，表示在最高委員會崩潰狀況下無法繼續黨魁工作；對於總統尹錫悅彈劾案在黨內造成分裂，他表示，不後悔表態支持彈劾。

韓東勳今天上午在國會召開記者會，表示將辭去黨魁一職，「在最高委員請辭造成最高委員會崩潰的狀況下，我無法繼續正常執行黨代表職務」。他在今年7月23日被選為黨代表至今，共任職146天。

韓東勳在國會通過尹錫悅彈劾案後雖表示會繼續擔任黨魁，但5名黨內選出的最高委員集體請辭，實際上已讓以韓東勳為首的高層自動解體。

他在記者會上就這次戒嚴事件對民眾帶來的痛苦鞠躬道歉，也表示很抱歉讓支持者失望，「我們也想過很多種不彈劾就能為國家找到更好道路的方法，但結果未能實現」。他說，「這一切都怪我能力不足，對不起」。

國民力量原先就在野黨提出的總統彈劾案，定調統一反對的立場，提出以「有序下台」方式說服尹錫悅請辭。

但在尹錫悅於戒嚴當時涉嫌指示軍隊抓捕政治人物等詳細經過曝光、自行發表談話表示不會請辭後，韓東勳支持彈劾態度更為堅定，被認為造成黨內意見分裂，最終國會表決以204票通過彈劾案，國民力量至少12人跑票。

韓東勳說，想到支持者的心情讓他痛苦，但他仍不後悔支持彈劾，「因為我決心無論發生任何事，我都不會背叛大韓民國與人民主權」；但他也表示，戒嚴的錯誤不代表可以正當化最大在野黨共同民主黨黨魁李在明的暴走與犯罪行為，「李代表的審判還在進行中，沒剩多久了」。

李在明11月15日就違反公職選舉法案一審被判有罪，處有期徒刑1年、緩刑2年，目前正在上訴中，若有罪定讞，李在明10年內將被剝奪被選舉權，也無法參與下屆總統大選。

提到戒嚴當時狀況，韓東勳坦言，當天很害怕若無法成功阻止，軍隊與民眾隔天可能就會在街上發生流血衝突，國民力量也在第一時間出面阻止總統的違法行為，「這才是真正的保守精神」。他也呼籲保守派不要被陰謀論者、極端YouTuber的言論操弄。（編輯：韋樞/周永捷）1131216