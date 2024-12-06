韓國執政黨魁揭露 尹錫悅戒嚴曾下令逮捕並關押政敵

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（中央社東京6日綜合外電報導）韓國執政黨「國民力量黨」（People Power Party）黨魁韓東勳今天表示，總統尹錫悅12月3日宣布戒嚴後，曾下令以「反國家勢力」為由逮捕政治人物，並計畫關押這些人。

尹錫悅12月3日晚間宣布戒嚴後，旋即因國會緊急表決撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野黨發動彈劾，然而執政的國民力量黨直到5日還表示黨內議員將力阻在野陣營主導的彈劾案。

日本每日新聞與讀賣新聞報導，韓東勳今天表示，鑒於上述新得知的事實，「為了保護韓國與韓國國民，我們判斷必須盡速停止尹錫悅執行總統職務」，一改原本反對彈劾尹錫悅的立場。

韓國在野黨已提案彈劾尹錫悅，國會目前預計明天進行表決。韓東勳今天表明贊成彈劾案的態度後，提高了彈劾案通過的可能性。

尹錫悅彈劾案必須獲國會2/3多數同意才通過，目前在野黨還缺8票達到彈劾門檻，因此只要有8名國民力量黨議員倒戈，尹錫悅將被停職。韓東勳如果決定在彈劾案表決時投下贊成票，將成為帶動執政黨數名議員跟進的關鍵。

根據韓媒報導，截至今年10月止的執政黨內勢力版圖，忠心擁護尹錫悅的議員有30人到40人，而親近韓東勳的議員有20人，這可以從國會12月4日通過要求解除戒嚴令的決議案時，有18位執政黨議員贊成看出。

韓東勳在今天上午舉行的緊急會議中表示，目前已確認尹錫悅在宣布戒嚴令後，曾下令高中學弟、軍方防諜司令官呂寅兄以「反國家勢力」為由逮捕主要政治人物，並動員情報機關。

韓東勳表示這項消息「已通過可信的依據進行確認」，但並未提到消息來源是哪位政治人物。

根據韓東勳說明的「政治人物逮捕計畫」，尹錫悅下令呂寅兄以「反國家勢力」為由逮捕政治人物，並計畫把這些人關押進位於首爾近郊果川市的一處拘留設施內。（譯者：黃名璽）1131206