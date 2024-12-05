尹錫悅戒嚴風波議員提彈劾動議 韓媒：國會7日晚間表決
2024/12/5 13:47（12/5 14:01 更新）
（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅3日戒嚴又解嚴引發風波，韓媒報導，國會已排定7日晚間7時左右（台灣時間晚間6時）對尹錫悅的彈劾動議進行表決。總統府則說尹錫悅今天不會發布任何聲明。
韓國聯合新聞通訊社報導，共同民主黨議員趙承來（Jo Seoung-lae）向媒體表示，「對尹總統彈劾動議的表決將於週六（7日）晚上7時左右進行」。
針對國會即將表決彈劾動議一事，總統府官員告訴媒體說：「尹總統今天不會對外發布任何聲明。」
法新社報導，執政的國民力量黨已矢言將團結抵制彈劾案，但此案僅需8名執政黨議員倒戈便能跨過通過門檻。
尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，隨後部署兵力和直升機封鎖國會。但在議員翻牆進入國會、召開緊急會議表決推翻戒嚴令後，尹錫悅才予以解除，結束近6小時的風波。
議員們今天凌晨正式提出彈劾動議，直指尹錫悅之所以決定實施戒嚴，為的是「逃避即將…針對他本人和家人所涉及的非法行為所展開的調查工作」。
共同民主黨議員金勝源（Kim Seung-won，音譯）說：「這是不可寬恕的罪，一項不可以、不應該，也不會被赦免的罪。」
如果國會通過彈劾動議，尹錫悅將暫時停職，等待憲法法院裁決。如果法院裁准，韓國依法將在60天內重新舉辦總統大選。
共同民主黨同時也對總統、多位部長以及軍警高層官員提出「叛亂」指控。罪名成立有可能被判處無期徒刑甚至死刑。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131205
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