韓國執政黨喊團結抵制彈劾案 但要尹錫悅退黨

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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅3日晚間宣布實施戒嚴數小時後旋即解嚴。韓國執政黨國民力量黨今天矢言，黨內議員將團結抵制在野陣營主導的彈劾案，但黨魁韓東勳坦言，已要求尹錫悅退黨。

法新社報導，國民力量黨（People Power Party）黨魁韓東勳向記者表示，他已「要求總統退黨」，並稱執政黨「不會試圖為尹錫悅違憲的戒嚴令辯駁」。

國民力量黨國會領袖秋慶鎬在黨內線上會議中指出：「國民力量黨共108名議員將團結抵制總統彈劾案。」

韓國6大在野黨昨天下午對尹錫悅啟動彈劾程序，最快於6日表決。目前在野陣營國會300席次中占192席，仍需至少8名執政黨議員倒戈才有望通過彈劾案所需的2/3門檻。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1131205