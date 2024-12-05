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尹錫悅掀戒嚴風暴國會提彈劾動議 執政黨矢言反對

2024/12/5 09:36（12/5 11:01 更新）
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韓國國會議員4日凌晨觀看總統尹錫悅宣布解除戒嚴談話。（韓聯社）
韓國國會議員4日凌晨觀看總統尹錫悅宣布解除戒嚴談話。（韓聯社）
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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅3日深夜實施戒嚴的拙劣嘗試，遭國會推翻後以失敗告終。韓國國會今天對尹錫悅提出彈劾動議，但他所屬政黨矢言反對這項動議，使得彈劾程序陷入不確定性。

路透社報導，國會議員最早可在明天對這項議案投票。尹錫悅（Yoon Suk Yeol）所屬執政黨國民力量黨（People Power Party）表示將反對，但這場戒嚴危機已讓國民力量黨陷入分歧。在野黨共同民主黨（Democratic Party）在國會掌握多數席次，為了讓彈劾動議通過，還需要至少8名執政黨國會議員支持。

共同民主黨國會議員金勝元（Yoon Suk Yeol，音譯）在今天清晨的國會會議上表示：「尹錫悅政權宣布實施緊急戒嚴，讓我們的人民感到十分困惑與害怕。」

尹錫悅3日晚間宣布實施戒嚴，試圖禁止政治活動並審查韓國媒體。韓國是亞洲第4大經濟體，也是美國重要盟國。這項突如其來的舉動讓尹錫悅的部會首長陷入分歧，並讓韓國陷入混亂6個小時。

在野黨提出彈劾動議，為24到72小時內舉行表決鋪路時，108名執政黨國會議員無人出席。

尹錫悅3日深夜宣布實施戒嚴後，武裝部隊試圖強行闖入首爾的國會議事堂，在遭到國會助理持滅火器對付下才撤退，讓韓國歷經一夜的混亂。

金勝元說：「保護國會的人與助理用他們的肉身保護我們。人民贏了，現在是我們保護人民的時候了。」

他說：「我們必須馬上暫停總統尹錫悅的職權。他對人民犯下不可磨滅的歷史性罪行。我們必須安撫人民的焦慮情緒，這樣他們才能回歸日常生活。」

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）4日表示，尹錫悅嚴重誤判宣布實施戒嚴的後果。

他在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）舉行的活動上說：「這是一個強而有力的象徵，也就是人民準備傾巢而出，明確表明這是嚴重不合法的程序，將遭到人民意志的反抗，坦率地說，即立法機構意志的抵抗。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向路透社表示，美國事先對尹錫悅將實施戒嚴並不知情，又說他期待未來幾天與韓國外交部長通話。

韓國在野政黨需要2/3的多數票數才能通過彈劾。如果通過，韓國憲法法院將決定是否維持動議，這個程序最多需要花上180天。

如果尹錫悅遭暫停行使權力，總理韓悳洙（Han Duck-soo）將遞補擔任領導人。如果尹錫悅辭職或遭解除職務，韓國將在60天內舉行新的選舉。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1131205

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尹錫悅戒嚴掀波南韓在野黨發動彈劾 執政黨決定反對
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