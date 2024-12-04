尹錫悅彈劾案最快6日表決 若提前大選李在明曹國等3人可能角逐大位

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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅昨晚實施戒嚴數小時後旋即解嚴，本已低落的政治聲望進一步蒙塵，如今更面臨若拒絕辭職恐遭國會彈劾窘境。一旦他下台，本應於2027年舉行的大選將會提前展開。

如果提前大選，彭博（Bloomberg News）整理最可能繼任尹錫悅擔任總統的3名人選如下：

李在明

現年60歲、主要在野黨共同民主黨黨魁李在明於2022年總統大選中以些微差距敗給尹錫悅。共同民主黨在4月的國會大選中壓倒性勝選，有利於李在明再度角逐大位。不過，由於他11月遭法院判決違反「公職選舉法」，政治生命恐因此告終。

若終審裁定維持原判，根據「公職選舉法」和「國會法」，李在明將喪失國會議員資格。韓國選舉法規定，被宣告緩刑者在判決發生法律效力後10年內無被選舉權。這意味著李在明無法參加下屆總統選舉。

李在明領導下的共同民主黨一直尋求對富人和財閥加稅。他推動全民基本收入，並倡議對國民發放總額13兆韓元（約96億美元）的現金，以振興經濟。

在對北韓關係上，李在明主張採取更為和解的作法，如果美國總統當選人川普有意重啟與北韓領導人金正恩的峰會外交，這項立場可能與華府政策一致。

然而，在對中國採取強硬態度，以及尋求對日本更緊密關係上，李在明抱持更謹慎立場，這可能導致美國及華府的亞太盟友之間的協調更具挑戰。

李在明 黨籍：共同民主黨

生日：1964年12月22日

中央大學法律系畢業

曾任人權律師、城南市市長、京畿道知事

韓東勳

韓國執政黨國民力量黨黨魁韓東勳（前）。（韓聯社）

執政黨國民力量黨黨魁韓東勳在尹錫悅宣布戒嚴不久後迅速表態反對這項決定。他當時在臉書上發文說：「我將與人民一起阻止此事。」

民調顯示，韓東勳可能是2027年總統大選最受歡迎人選之一。51歲的他曾與尹錫悅一同擔任檢察官，後來雙雙踏入政壇，韓東勳更成為尹錫悅的首任法務部長。

若韓東勳成為總統，可能會延續當前政策，包括採取親商、對北韓採強硬等立場，以及強調與美國及包括日本在內其他盟友緊密合作。

韓東勳是聲勢看漲的保守派新星，他主張削減議員特權和福利，試圖成為新一代政治人物的表率。韓東勳更是兩位保守派前總統李明博、朴槿惠遭到調查和定罪的要角。

韓東勳 黨籍：國民力量

生日：1973年4月9日

首爾大學法律系畢業

曾任檢察官、法務部長

曹國

韓國前法務部長曹國。（韓聯社）

尹錫悅死對頭曹國是左傾新政黨的祖國革新黨（Rebuilding Korea）黨魁，曾於文在寅政府擔任青瓦台民政首席秘書的他可能成為下任總統人選當中的黑馬。

曹國2019年曾經協助尹錫悅出任韓國檢察總長，但後來尹錫悅推動對曹國進行調查，指控他和妻子為了讓女兒進入醫學院而涉嫌偽造學術文件。曹國夫婦最終被判有罪，曹國因此失去大學教職。

曹國於是以政治領袖之姿重新出發，志在扳倒尹錫悅。然而，最高法院是否維持之前的有罪判決仍在未定之天，這可能使他在下次總統大選之前無法參政。

祖國革新黨的政策主張與李在明的共同民主黨相似，包括呼籲擴大社會安全網，並且強化政府在經濟中的角色。他也可能尋求與北韓對話，並且對協同日本等盟友向平壤施壓這項議題抱持懷疑立場。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1131204

曹國 黨籍：祖國革新黨

生日：1965年4月6日

首爾大學法律系畢業

曾任法律系教授、文在寅政府民政首席秘書官、法務部長