韓國最大工會：將無限期罷工 直至總統尹錫悅下台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國一夜之間戒嚴又解嚴，韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總，KCTU）表示，工會成員將無限期罷工，直到總統尹錫悅下台為止。

美國有線電視新聞網（CNN）引述韓聯社（Yonhap）報導，民主勞總表示：「我們將與人民並肩作戰，由我們帶路，要求尹鍚悅立即辭職。」

民主勞總說：「工會成員將依據指導方針罷工，要求尹錫悅為叛國罪下台，並在全國各地採取緊急行動、進行社會改革，並實現人民主權。」

擁有120萬成員的民主勞總說，工會成員今天上午將聚集在光化門廣場（Gwanghwamun Square）；光化門廣場位於首爾市中心，長期以來一直是政治抗議活動的場所。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1131204