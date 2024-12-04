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韓國6小時戒嚴驚魂 學校政府機關4日正常運作

2024/12/4 12:51（12/4 13:24 更新）
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4日上午國會外抗議民眾手舉標語，要求總統尹錫悅辭職。（路透社）
4日上午國會外抗議民眾手舉標語，要求總統尹錫悅辭職。（路透社）
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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅昨晚宣布緊急戒嚴，遭國會推翻後今晨宣布解除。經歷約6小時政情驚魂的韓國社會今早意外平靜，教育部宣布全國各地學校照常上課，政府機關和銀行也正常運作。

英國廣播公司（BBC）報導，韓國教育部昨夜宣布，所有課程和活動照常進行。

包括法院和各地區公所在內的政府機關也不受影響正常運作，銀行也維持營業。

雖然尹錫悅解除戒嚴，仍有大批民眾在首爾永登浦區的國會外繼續抗議。憤怒的示威群眾湧上街頭，高喊「逮捕尹錫悅」。

根據仁川國際機場官網和美國有線電視新聞網（CNN）採訪團報導，截至當地時間4日上午11時，仁川國際機場運作正常。

仁川國際機場官網顯示，雖有部分航班延誤，但大多數航班仍正常起降。

在尹錫悅宣布戒嚴幾小時後，CNN並未在機場看到維安或執法人員明顯增派。這場戒嚴在僅約6小時後就因國會表決通過撤銷而解除。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1131204

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