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韓國戒嚴令之亂 尹錫悅會議延後、幕僚集體請辭

2024/12/4 11:49（12/4 12:02 更新）
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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國國會表決通過解除戒嚴後，韓國總統府表示，尹錫悅的高階幕僚今天集體提出辭呈，原定由總統主持的會議也將延後舉行。

韓聯社報導，請辭的官員包括總統秘書室長（幕僚長）鄭鎮碩、國家安保室長申源湜、政策室長成泰胤以及另外7名資深幕僚。

尹錫悅昨晚無預警發布戒嚴令，指控在野黨為「反國家勢力」，透過彈劾動議和削減預算癱瘓國家運作。

韓國國會今天凌晨一致同意要求總統撤銷戒嚴令後，尹錫悅宣布解嚴。

總統府今天表示，尹錫悅原定上午10時主持關於毒品管制的會議將延後舉行，這將會是他解除戒嚴後的首個公開行程。

一名資深政府官員告訴記者，會議將延後舉行，但未提供更多細節。

尹錫悅昨晚10時許突然發布戒嚴令，6小時後於今天凌晨4時30分左右宣布解除戒嚴。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131204

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