戒嚴風波撼全球 韓總理與政界領袖召開緊急會議
2024/12/4 14:05
（中央社亞特蘭大3日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）引述韓國聯合通訊社消息指出，韓國總理、執政黨領袖與總統府顧問預計今天下午2時（台灣時間下午1時）召開緊急會議。
在此之前，韓國總統尹錫悅昨晚無預警頒布緊急戒嚴令，數小時後遭國會推翻又宣布解嚴。這場政治風暴讓韓國陷入混亂，要求尹錫悅辭職聲浪四起。
目前不清楚尹錫悅是否出席這場會議。
韓聯社（Yonhap News Agency）報導，尹錫悅正面臨來自各政治派別的強烈反對，包括他所屬的執政黨「國民力量黨」（People Power Party）。
根據報導，國民力量黨考慮要求尹錫悅內閣總辭，並打算解除國防部長金龍顯的職務，同時也在討論是否支持尹錫悅下台。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1131204
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