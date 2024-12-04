南韓國防部長金龍顯聲明致歉：已向總統請辭、戒嚴風波責任在我
2024/12/4 17:58（12/4 18:13 更新）
（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國國防部長金龍顯建議戒嚴，引起一夜間戒嚴又解嚴風波，韓國最大在野黨共同民主黨表示，今天下午已提案彈劾金龍顯；金龍顯之後對這次事件向國民致歉，並表示已向總統尹錫悅請辭。
金龍顯今天下午6時13分左右發表聲明，表示「會對這次緊急戒嚴引發的所有相關事件負起責任，已向總統表明辭意」。
他在聲明中先對這次緊急戒嚴風波造成國民混亂擔憂表示歉意，稱「執行緊急戒嚴事務及相關任務的所有將士都是依照部長指示進行，所有責任都歸於本人」。
他也說，雖然戒嚴已解除，國民都恢復日常生活，「但國內政局及安保狀況仍相當艱困」，表示「國防部嚴正認知現狀，會盡全力穩定處理面對的問題，保證國防事務沒有差池」。
在金龍顯發表聲明前不久，共同民主黨團向媒體表示，已在今天下午5時45分向國會提出國防部長彈劾案。共同民主黨議員3日就曾表示，會以內亂罪告發並彈劾金龍顯。
韓聯社報導，金龍顯彈劾案預計將與共同民主黨已提出的總統彈劾案一起在5日的國會全體會議中報告，預計在6日或7日全體會議表決。（編輯：陳承功）1131204
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