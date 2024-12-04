日媒：尹錫悅戒嚴令解除關鍵在誰先搶占國會 議員與民眾保住南韓民主

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（中央社東京4日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，但僅約6小時就因國會通過宣布解除。日媒分析，能否解除戒嚴令關鍵在於軍方及議員誰先搶占國會，這次可說議員與民眾以些微優勢保住南韓民主。

日本新聞網站The Korea Focus編集長（總編輯）徐台教撰文指出，昨天的戒嚴令內容包括6項重點，第1點就是禁止包括國會在內的一切政治活動。

徐台教指出，當南韓總統發布戒嚴令後，根據南韓憲法第77條規定，只要有過半數現任國會議員要求解除戒嚴，總統就必須解除戒嚴。

他說，這代表解除戒嚴除了總統本人外，就只有國會辦得到，這就是為什麼在南韓會同時實施戒嚴令和封鎖國會。

徐台教表示，回顧45年前的1979年10月26日，時任南韓總統的朴正熙遭暗殺，代理總統職務的總理崔圭夏隔天針對濟州島以外地區發布緊急戒嚴令，成為戒嚴司令官的全斗煥因此掌握實權。

他說，就像電影「首爾之春」中所描述，全斗煥經過1979年12月12日的軍事政變成為「新軍部」最高掌權者，之後在1980年5月18日將緊急戒嚴令擴及全境。

徐台教表示，他們在過程中採取的是先封鎖國會，用坦克車堵住國會，讓議員無法進入，消除國會解除戒嚴令的可能性。

他說，因此，當尹錫悅昨天宣布緊急戒嚴時，知道這段歷史的國會議員與民眾才會第一時間就趕往國會。

徐台教表示，正如許多影像和照片所示，國會議員昨天在民眾幫助下翻牆從窗戶進入國會，議員的輔佐官與秘書們也築起路障，阻擋軍隊闖入議場。

戒嚴部隊全副武裝，準備進入國會。（韓聯社）

戒嚴部隊發現無法順利進入國會主建築後，開始砸玻璃開闢入口。（韓聯社）

日本富士新聞網同樣以國會為重點進行分析。南韓憲法第77條規定，總統在戰時、事變或類似的國家緊急事態下，若有軍事上必要或必須維護公共安寧秩序時，得宣布戒嚴。

不過，南韓憲法並未規定戒嚴令可以限制國會等立法機構活動，反而規定了國會有權解除戒嚴。

根據南韓媒體報導，南韓戒嚴法第13條規定，在戒嚴令發布下，國會議員除現行犯外不得逮捕拘禁，可見南韓憲法與法律在戒嚴令發布時，反而是對立法機構活動加以保障。

尹錫悅昨天發布戒嚴令後，南韓國會確實發生軍人闖入國會破窗及使用煙霧彈等情況。

根據韓聯社報導，最大在野黨共同民主黨表示，武裝士兵侵入國會時，可以從監視器畫面看到軍人想逮捕朝野政黨領袖及議長。

假設昨天軍方行動更快速一點，導致議員與議長被拘留，國會就無法通過解除戒嚴令的決議，南韓有可能目前仍處於戒嚴狀態。

報導指出，如果這是尹錫悅的意圖，那將是非常可怕的事；如果軍方成功占領國會的話，南韓的民主將面臨重大危機。

因此，得知突然發布的戒嚴令後，急忙趕到國會的國會議員及包圍國會的民眾，可以說用些微差距的優勢守護了南韓民主。

南韓在野黨及媒體都指出，想限制立法機構活動，本身就是違憲之舉。（譯者：黃名璽）1131204

國會議員阻擋戒嚴部隊進入國會大樓。（韓聯社）