韓國檢方：尹錫悅無視內閣反對 執意宣布戒嚴

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（中央社首爾5日綜合外電報導）根據法新社今天查閱的檢方報告，韓國總統尹錫悅上月無視多名核心內閣部長的反對，執意宣布戒嚴。這場短命戒嚴以失敗告終，尹錫悅也因此遭到彈劾停職。

尹錫悅去年12月3日突頒戒嚴引發韓國政壇風暴，隨後便一直躲在官邸內，由數百名維安人員守衛，並抵抗逮捕行動。

法新社報導，韓國檢方這份長達83頁的報告是針對前國防部長金龍顯提出起訴，報告並指出，時任總理、外交部長和企劃財政部長在尹錫悅宣布戒嚴當晚，均對這項決定持保留態度。

尹錫悅宣布緊急戒嚴令前曾召開內閣會議，前述3名內閣官員在會中清楚表達了對經濟和外交後果的擔憂。

根據法新社查閱的檢方報告，時任總理韓悳洙告訴尹錫悅：「經濟將遭遇重大困難，我擔心國際信譽會受損。」

尹錫悅被彈劾停職後，韓悳洙成為代理總統。然而，由於在野黨不滿韓悳洙拒絕任命3名法官填補憲法法院空缺，他後來也遭國會彈劾。

據報，外交部長趙兌烈曾表示，戒嚴將帶來「外交後果，並摧毀韓國過去70年來所取得的成就」。

企劃財政部長崔相穆也認為，這一決定將對「經濟和國家信譽產生毀滅性影響」。韓悳洙被彈劾後，崔相穆接任代理總統和代理總理職務。

儘管遭到反對，尹錫悅當時仍主張「沒有回頭路」，並聲稱去年4月在國會選舉大勝的在野黨將使國家分崩離析。據報，尹錫悅說道：「無論經濟還是外交，都將無法運作。」（譯者：陳昱婷/核稿：洪培英）1140105