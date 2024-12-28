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韓檢起訴書：尹錫悅戒嚴期間 授權軍方開槍闖國會

2024/12/28 19:07（12/28 19:48 更新）
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韓國總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社首爾28日綜合外電報導）根據一份韓國檢方起訴書的摘要，目前暫遭停職的韓國總統尹錫悅在實施戒嚴令期間，授權軍方在必要時開火闖入國會，且他早在今年3月就曾與高階軍官討論宣布戒嚴一事。

法新社報導，這份提供給媒體的文件，是根據韓國前國防部長金龍顯起訴書所整理的10頁摘要，其中提到尹錫悅本月3日還誓言，若有必要，他將第2度甚至第3度宣布戒嚴。

尹錫悅短暫試圖廢除文官統治，導致韓國陷入政治動盪，並使自己遭到彈劾。韓國國會本月通過對尹錫悅的彈劾案後，他的總統職權被暫停，目前正在接受調查。

韓國國會議員3日趕往國會投票否決尹錫悅的戒嚴令時，全副武裝的部隊闖入國會大樓，他們爬越圍欄、砸破窗戶，還有人乘直升機在國會降落。

根據檢方起訴書，尹錫悅告訴首都防衛司令官李鎮雨，如果有必要，軍隊可以開槍進入國會。

起訴書寫道，尹錫悅對李鎮雨說：「你們還沒進去嗎？到底在做什麼？破門把裡面的人拖出來，就算這表示（你們）得開槍。」

據稱，尹錫悅也要陸軍特戰司令官郭種根「快點進去」國會，因為當時議場內還未到達否決戒嚴令所需的法定人數。

起訴書引述尹錫悅當時說：「快進去國會，把議場裡面的人帶出來，有必要就用斧頭破門，把所有人都拖出來。」

根據起訴書內容，國會議員趕回議場，並在4日凌晨以190票比0票全票通過解除戒嚴令後，尹錫悅跟李鎮雨說：「就算解除戒嚴，我還能第2度或第3度宣布戒嚴，所以繼續下去吧。」

起訴書還指有證據顯示，尹錫悅早在今年3月就曾與高階軍官討論宣布戒嚴一事。

尹錫悅的律師尹甲根（Yoon Kab-keun，音譯）則駁斥這份起訴書的內容，告訴法新社「這僅是片面說法，既不符合客觀情況，也不符合常識」。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1131228

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