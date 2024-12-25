尹錫悅耶誕節仍未到案說明 1星期2度違抗傳喚

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（中央社首爾25日綜合外電報導）因戒嚴風波而遭停職的韓國總統尹錫悅今天拒絕接受傳喚，耶誕節仍未到案說明，這是他一週內第2次違抗調查人員的要求。

法新社報導，調查人員先前要求尹錫悅於今天上午10時出面接受訊問，但他拒絕。

曾任檢察官的尹錫悅本月18日也未出席應訊，且未提出缺席理由。

尹錫悅本月3日晚間突然宣布戒嚴，短短數小時之後宣布解嚴，並於14日遭國會彈劾停職。這場戒嚴風波讓韓國陷入數十年來最嚴峻的政治危機。

尹錫悅彈劾案已送至憲法法院進行裁判。除此之外，他在這場震驚國內外的風波中還被控內亂罪，若判有罪可能面臨終身監禁甚至死刑。

韓國高級公職人員犯罪調查處（CIO）預料將於未來幾天決定是要第3度發出傳票，或是要求法院批准逮捕令，強制要求尹錫悅現身受訊。

憲法法院審理彈劾案的同時，檢方以及警方、國防部和反貪官員組成的「合作偵查本部」持續調查尹錫悅。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1131225