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彈劾案12/27開審 韓憲法法院將決定總統尹錫悅命運

2024/12/26 19:45（12/26 20:38 更新）
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韓國總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引發韓國政局大動盪。國會本月中通過總統彈劾案後，此案交由憲法法院審理，首場彈劾案庭審將於明天登場。

接下來尹錫悅的命運究竟會如何？路透社整理如下。

彈劾案後續流程為何？

尹錫悅14日遭國會彈劾後，由總理韓悳洙暫代總統職務。除叛亂與叛國罪之外，尹錫悅對他面臨的多項指控仍享有豁免權。

據規定，憲法法院須在180天內、即明年6月中旬之前裁裁定尹錫悅應下台或復職。一旦憲法法院裁決尹錫悅去職，韓國就必須在60天內舉行總統大選。

憲法法院面臨什麼阻礙？

憲法法院由9名大法官組成，需要7名大法官才能達到審理法定人數，但目前僅以6人體制運作。自10月17日3名大法官同時退任以來，憲法法院為了應急，決定6名大法官也可以進行審理，但彈劾案成立的裁定人數為6人，在目前情況下，需要所有大法官一致同意才能通過彈劾案。

3名大法官缺額將由國會負責選任。據韓聯社報導，南韓國會今天稍早召開全體會議，表決通過任命3名憲法法院法官候選人任命案，這3名候選人分別是首爾西部地方法院院長鄭桂先、首爾西部地方法院法官馬恩赫，以及前法官兼律師趙漢暢。

代理總統韓悳洙同日發表緊急談話，稱將暫緩任命憲法法院法官，直到朝野協商後達成協議為止。

對此，在野黨回應，由於韓悳洙拒絕任命3名大法官，以完成罷免尹錫悅的程序，在野黨已提出彈劾韓悳洙的動議，預計明天交付表決。

憲法法院何時會做出裁決？

2016年12月，國會通過時任總統朴槿惠的彈劾案，憲法法院於2017年3月裁決彈劾案成立、朴槿惠下台，審理過程耗時約3個月，這是韓國史上總統因彈劾下台的唯一案例。

以尹錫悅的彈劾案來看，目前6名大法官中，包括文炯培在內共有2人的任期將於明年4月18日屆滿。專家研判，憲法法院可能會在這個時間點之前做出裁決，以避免爭議。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1131226

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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