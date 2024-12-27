加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／駐歐盟代表李淳：現階段台歐深化實質關係比簽協定重要
首頁 / 國際
韓國戒嚴風波
韓國戒嚴風波
新聞專題
韓國戒嚴風波1/246
首頁 / 國際

韓國總統和總理相繼遭彈劾 副總理崔相穆接任代理總統

2024/12/27 17:52（12/27 18:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
副總理兼企劃財政部長崔相穆（圖）將接任代理總統職務。（韓聯社）
副總理兼企劃財政部長崔相穆（圖）將接任代理總統職務。（韓聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國國會今天表決通過代理總統的國務總理韓悳洙彈劾案，韓聯社報導，副總理兼企劃財政部長崔相穆將接任代理總統職務。

報導說，據企劃財政部介紹，崔相穆將與韓悳洙面談後，與合同參謀本部議長通電話，並向外交部、國防部、行政安全部部長以書面下達指示。

崔相穆還將向國民發表談話，並召開國家安全保障會議。

根據相關法律程序，待韓悳洙彈劾決議書原件送達憲法法院，副本送達韓悳洙後，他隨即被停止執行代理總統職務，並由崔相穆代行總統和國務總理職權。

韓國憲法規定，憲法法院須在收到彈劾決議書日起180天以內裁決彈劾與否。

韓國總統尹錫悅3日實施戒嚴，14日遭到國會彈劾，此後總統職務由韓悳洙暫代。

由於韓悳洙拒絕立即任命3名法官以填補憲法法院的空缺，稱這超出他的代理職責，最大在野黨共同民主黨昨天因此對他提出彈劾動議。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1131227

影片來源：中央社
#尹錫悅
#共同民主黨
#韓聯社
#外交部
#國防部
#憲法法院
#韓國
#韓國國會
#韓悳洙
#彈劾
#崔相穆
延伸閱讀
代理總統韓悳洙彈劾案 韓國會192票贊成表決通過韓代理總統遭彈劾 韓元兌美元匯率創金融危機後新低彈劾案12/27開審 韓憲法法院將決定總統尹錫悅命運韓國憲政危機 分析：川普2.0下北京重建關係希望之窗
韓悳洙
韓國代理總統韓悳洙面臨彈劾 尹錫悅彈劾案同日開庭尹錫悅彈劾案首場審前會議 法律代表將出席
崔相穆
韓國戒嚴風波 財長憂政治動盪壓抑經濟成長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
代理總統韓悳洙彈劾案 韓國會192票贊成表決通過
106
更多編輯台推薦新聞：