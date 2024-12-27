韓國總統和總理相繼遭彈劾 副總理崔相穆接任代理總統

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（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國國會今天表決通過代理總統的國務總理韓悳洙彈劾案，韓聯社報導，副總理兼企劃財政部長崔相穆將接任代理總統職務。

報導說，據企劃財政部介紹，崔相穆將與韓悳洙面談後，與合同參謀本部議長通電話，並向外交部、國防部、行政安全部部長以書面下達指示。

崔相穆還將向國民發表談話，並召開國家安全保障會議。

根據相關法律程序，待韓悳洙彈劾決議書原件送達憲法法院，副本送達韓悳洙後，他隨即被停止執行代理總統職務，並由崔相穆代行總統和國務總理職權。

韓國憲法規定，憲法法院須在收到彈劾決議書日起180天以內裁決彈劾與否。

韓國總統尹錫悅3日實施戒嚴，14日遭到國會彈劾，此後總統職務由韓悳洙暫代。

由於韓悳洙拒絕立即任命3名法官以填補憲法法院的空缺，稱這超出他的代理職責，最大在野黨共同民主黨昨天因此對他提出彈劾動議。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1131227

影片來源：中央社