代理總統韓悳洙彈劾案 韓國會192票贊成表決通過

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（中央社首爾27日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國國會今天表決通過代理總統韓悳洙的彈劾案。國會議長禹元植稍早表示，彈劾韓悳洙的動議只要簡單多數151票就可以通過。

報導指出，禹元植於國會召開全體會議，在韓悳洙彈劾案進行表決前一刻宣布，代理總統彈劾案只要簡單多數就可以成立。

路透社報導，韓國國會300位議員中有192名議員參與針對韓悳洙的彈劾動議表決。

法新社報導，禹元植說道：「我宣布總理韓悳洙彈劾案通過，參與表決的192位國會議員中，192票贊成彈劾。」

韓國代理總統韓悳洙。（路透社）

執政黨國民力量認為本案應被當成總統彈劾案而需要國會2/3多數席次的200票才能通過，但這項主張沒有獲得接受。

韓國總統尹錫悅本月3日發動戒嚴，14日遭到國會彈劾，此後總統職務由總理韓悳洙暫代，尹錫悅彈劾案尚待憲法法院審理，今天就本案開庭。

由於韓悳洙拒絕立即任命3名法官填補憲法法院的空缺，稱這將超出他的代理職責，最大在野黨共同民主黨昨天因此對他提出彈劾動議。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1131227