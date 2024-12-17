尹錫悅律師：戒嚴事件不構成內亂罪條件

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國總統尹錫悅因日前發布戒嚴遭到調查及彈劾，今天透過律師表示將在憲法法院開庭審理時說明立場，並主張相關行為並不滿足內亂罪成立的條件。

韓聯社報導，負責尹錫悅律師團組成的律師石東炫今天向媒體表示，雖然還不知道彈劾案審理的公開辯論會定在何時，但尹錫悅屆時將直接出庭說明相關立場。

石東炫主張，這次事件並非為篡奪政權引發內亂，也不存在暴動因素，「不滿足內亂罪成立的條件」，並指出在野黨各種混亂國政及憲制的行為更該被咎責。

他也說明，內亂罪調查與憲法法庭審理彈劾案的性質不同，會個別組成律師團因應；此外，「就總統立場而言，以法律概念來看內亂罪並沒有任何疑慮，但調查機關實際上對此展開調查，我們也會就此擬定對策」。

至於尹錫悅會不會依檢方發出的21日到案要求出席，石東炫表示不便回答。

尹錫悅3日突襲宣布戒嚴，雖然幾小時後就依國會表決解除，但也引發涉嫌內亂質疑，韓國檢警、國防部和反貪腐調查人員組成合作偵查本部展開調查，檢方要求尹錫悅21日前須針對此案接受訊問，否則可能收到拘票遭逮捕。（編輯：高照芬）1131217