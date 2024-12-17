韓國檢方要求尹錫悅21日前到案 否則恐遭逮捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾17日綜合外電報導）韓媒報導，韓國檢方負責調查「12.3緊急戒嚴事件」的合作偵查本部通知總統尹錫悅週末前到案受訊，否則可能面臨逮捕命運。

尹錫悅3日突然宣布實施戒嚴，但僅數小時後就解除，並於14日遭彈劾及立即停職。尹錫悅目前已因涉嫌內亂而接受韓國檢警、國防部和反貪腐調查人員組成的聯合小組調查。

如果罪名成立，尹錫悅和部分核心圈人士可能面臨終身監禁甚至死刑。他現已遭限制出境。

韓國聯合新聞通訊社報導，檢方今天警告尹錫悅於21日之前針對戒嚴事件接受訊問，否則可能會收到拘票。

此外，韓聯社今天報導，憲法法院也於昨天要求尹錫悅針對他的彈劾案提交答辯狀。

憲法法院6位法官之一的金炯枓在上班途中接受記者採訪時表示，憲法法院前一天上午向尹錫悅發送通知書，告知院方已於14日收到國會提交的彈劾決議書正本。

他說：「通知書內有一句話要求收件人提交答辯狀。」

韓聯社報導，根據相關規定，尹錫悅必須在接到通知書後的7天內向憲法法院提交答辯狀。若尹錫悅是在前一天收到通知書，則須在23日前提交答辯狀；但若是通知書未能及時送達，尹錫悅提交答辯狀的期限將被延後。憲法法院收到尹錫悅答辯狀後，將把答辯狀與國會提交的彈劾議決案進行對照，研討雙方主張。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131217