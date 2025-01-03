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韓檢方公布戒嚴錄音檔 揭尹錫悅命軍方拖出國會議員

2025/1/3 17:30（1/3 17:57 更新）
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韓國總統尹錫悅去年12月4日宣布解除戒嚴令，部隊撤出國會，士兵身上可見長槍等重裝備。（韓聯社）
韓國總統尹錫悅去年12月4日宣布解除戒嚴令，部隊撤出國會，士兵身上可見長槍等重裝備。（韓聯社）
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（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國檢方今天公布的錄音檔顯示，總統尹錫悅在他去年12月3日宣布的短命戒嚴期間，曾下令軍官破門進入國會把國會議員拖出來，以阻止他們投票解除戒嚴。

韓聯社報導，韓國檢方今天稍早公開「12.3緊急戒嚴事件」相關檔案，並以叛亂罪及濫權罪起訴陸軍參謀總長朴安洙、陸軍特戰司令官郭種根。

郭種根被指控，他根據尹錫悅命令派遣特種部隊突襲國會大樓，以阻止國會議員通過解除戒嚴的動議。

在今天公布的錄音檔中，可聽到一名收到郭種根命令的特種部隊指揮官，在去年12月4日凌晨1時告訴另一位指揮官：「總統命令我們破門把他們（指國會議員）拖出來。」

接受指示的指揮官則回應，他打破後門進入室內，但遭到裡面約40人激烈抵抗。

這名指揮官所說的「室內」似乎是指國會議事堂，去年12月4日凌晨1時左右，國會議員在此投票通過解除戒嚴動議。

此外，一名特種部隊指揮官的手機備忘錄揭露，前國防部長金龍顯及其他人曾下令，阻止國會解除戒嚴。

這份備忘錄指出，國軍防諜司令官呂寅兄還打電話命令特種部隊指揮官「刪掉」通話紀錄和簡訊。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140103

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