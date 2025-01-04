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韓國公調處逮尹錫悅未果 籲代理總統令警衛處配合

2025/1/4 19:33（1/4 19:47 更新）
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大批檢調人員3日進入總統官邸準備逮捕尹錫悅。（韓聯社）
大批檢調人員3日進入總統官邸準備逮捕尹錫悅。（韓聯社）
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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅去年12月宣布戒嚴引發政局動盪，之後首爾西區地方法院簽發逮捕令，韓國高級公職人員犯罪調查處今天再次請求代理總統崔相穆，命令總統警衛處遵從這項逮捕令。

路透社報導，負責尹錫悅維安的總統警衛處和軍隊昨天在總統官邸，與持有逮捕令的檢警調人員對峙大約6個小時，阻止尹錫悅被逮捕。

韓國高級公職人員犯罪調查處今天表示，已經再次請求代理總統兼企劃財政部部長崔相穆命令總統警衛處配合逮捕令；企劃財政部的發言人則拒絕發表評論。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴震撼全國上下，並於同月14日遭國會彈劾停職，之後發展成韓國首次對現任總統簽發逮捕令的情況。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140104

#尹錫悅
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#路透社
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