尹錫悅就逮捕令提出異議申請 韓國法院駁回

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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅去年12月宣布戒嚴引發政局動盪，之後首爾西部地方法院簽發逮捕令，尹錫悅的律師團隊近日向首爾西部地方法院提出對於逮捕和搜查令的異議申請，今天遭法院駁回。

韓聯社報導，目前首爾西部地方法院未公布具體的駁回理由。

首爾西部地方法院日前批准尹錫悅的逮捕令，要對他在去年12月3日實施戒嚴事件的角色進行調查，法院還發出位於首爾市中心的總統官邸搜查令。

韓國高級公職人員犯罪調查處1月3日嘗試執行前述的逮捕令和搜查令，但遭到負責尹錫悅維安的總統警衛處攔阻，雙方對峙大約6小時後，公調處將人員撤回。

尹錫悅的律師團隊主張，這些令狀存有法律缺陷，違反了刑事訴訟法和憲法，且聲稱發出令狀的法官隨意作出裁定。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴震撼全國上下，並於同月14日被韓國國會彈劾停職，首爾西部地方法院又於同月31日簽發他的逮捕令。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1140105