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韓國總統尹錫悅逮捕令期限逼近 示威者無懼風雪擬再上街抗議

2025/1/5 13:53（1/5 14:17 更新）
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圖為在抗議活動中布滿雪的尹錫悅肖像公仔。（路透社）
圖為在抗議活動中布滿雪的尹錫悅肖像公仔。（路透社）
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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國法院對總統尹錫悅核發的逮捕令效期再不到48小時即將到期，在衛戍人員阻攔下，檢警抓人一籌莫展。對立的兩派示威民眾今天準備冒著暴風雪展開新一波抗議活動。

法新社報導，尹錫悅上個月一夜之間戒嚴又解嚴，引發全國政治混亂。他此後一直藏身總統官邸，在身邊數百名忠誠的安全人員保護下，檢警抓人無功而返。

3日的逮捕行動未果之後，昨天有數千人聚集在尹錫悅住所和首爾的主要道路上，反尹陣營要求逮捕他，挺尹陣營則要求宣布尹錫悅的彈劾案無效。

儘管首爾昨晚連夜大風雪，但群眾準備今天再次大集合。

28歲的反尹民眾李珍雅（Lee Jin-ah，譯音）說：「風雪對我來說不算什麼。風雪再大，我們仍然會在這裡。」李珍雅曾在一家咖啡店工作。

70多歲的民眾朴永哲（Park Young-chul，譯音）則表示，明天午夜逮捕令期限到期之前，這場暴風雪阻擋不了他在街頭力挺尹錫悅。

尹錫悅面臨內亂罪的刑事指控，是韓國總統少數不具豁免權的罪名之一，意味著他可能被判處監禁，最重甚至可能死刑。

如果逮捕令成功執行，尹錫悅將成為韓國首位被捕的現任總統。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140105

圖為5日親尹錫悅的民眾在總統官邸附近參加集會。（路透社）
圖為5日親尹錫悅的民眾在總統官邸附近參加集會。（路透社）
圖為5日韓國民眾舉著手燈在雪中抗議，要求尹錫悅下台。（路透社）
圖為5日韓國民眾舉著手燈在雪中抗議，要求尹錫悅下台。（路透社）
#尹錫悅
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