韓國檢警與官邸衛戍對峙5小時半 放棄逮捕尹錫悅

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（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國檢警人員今天一早前往總統尹錫悅官邸執行逮捕，遭官邸衛戍人員阻攔。經5個半小時對峙後，檢警以確保到場人員安全為由放棄逮捕行動。

綜合韓國「中央日報」、「朝鮮日報」與韓聯社報導，偵辦尹錫悅上月初宣布戒嚴風波的高級公職人員犯罪調查處（公調處）於當地時間3日下午1時30分宣布，鑒於「派赴現場人員安全考量」以及調查人員與負責尹錫悅維安的總統警衛處持續對峙，停止執行逮捕任務。

公調處表示對尹錫悅拒絕服從法律程序深感遺憾，將「研究今後要採取何種措施」。

公調處一早發布聲明，稱他們在韓國當地時間3日上午8時04分執行逮捕行動。

調查人員清晨6時14分從位於京畿道果川市的公調處總部出發，上午7時21分抵達位在首爾龍山區的總統官邸，8時2分左右清除路障後進入官邸正門。

警察廳國家偵查本部特別偵查團表示，執行逮捕人員共150人，包括公調處檢察官與調查員30人、警方特別偵查團120人。連同50名員警在內80名執行逮捕人員進入官邸，剩餘70人在官邸外待命。

公調處80名檢警調人員穿過官邸正門，就被衛戍的軍方人員拉起人牆攔阻，過程中雙方發生推擠。據報官邸衛戍人員拿出錄影設備似為蒐證，執行逮捕的調查人員也拿出錄影器材蒐證。

執行逮捕的檢警調在與衛戍人員對峙1個多小時後，於上午10時多突破封阻抵達尹錫悅官邸建築前，但又遭到總統警衛處人員攔阻。

韓國檢警人員3日進入總統官邸內部，試圖逮捕尹錫悅，總統警衛處人員駕駛車輛封鎖官邸內的道路。（韓聯社）

韓國檢調人員進入總統官邸，試圖逮捕尹錫悅。（韓聯社）

韓媒披露，執行逮捕人員出示逮捕令要求對方配合，但總統警衛處長以現地為總統警衛法規範的警衛區域為由拒絕。與此同時，執政黨國民力量黨國會議員尹相現、尹錫悅的律師金洪一、尹甲根都進入官邸。

尹相現表示，雙方對峙協調期間沒有肢體衝突。律師團則發表聲明重申公調處不具調查內亂罪權限，聲請逮捕令違法，逮捕令簽發則違法且憲違，從一開始就屬無效。

韓國警方今天事前部署2700多名警力在官邸周邊預防衝突升級與維持秩序；公調處處長吳東運之前曾警告，阻止執行逮捕將依妨害執行特殊公務論處，但今天並未採取強制手段。

尹錫悅的支持者今天上午聚集總統官邸前，抗議檢調執行逮捕。他們昨天也曾集會，但後來被警察驅離。

首爾西區地方法院上月31日簽發尹錫悅逮捕令，是韓國憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。逮捕令的有效期限到1月6日。

尹錫悅上月突頒戒嚴引發韓國政壇風暴，除遭國會彈劾停職交由憲法法院審理，尹錫悅也被控帶頭發動內亂、濫權妨礙行使權利等遭刑事調查。

韓國國會上月14日通過彈劾尹錫悅並送交憲法法院，憲法法院需180天內裁定，若彈劾成功，需依法在60天內重新舉辦總統大選。韓國媒體研判憲法法院會在4月18日前宣判。

而尹錫悅面臨的刑事調查，罪名包括內亂，最重恐判處無期徒刑甚至死刑。（譯者：陳亦偉）1140103

韓國檢調人員3日停止執行總統尹錫悅的逮捕令。（韓聯社）