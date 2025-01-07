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尹錫悅躲過7天逮捕令 韓國公調處聲請延長時效

2025/1/7 11:56（1/7 12:09 更新）
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韓國總統尹錫悅。（路透社）
韓國總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社首爾7日綜合外電報導）針對韓國總統尹錫悅簽發的逮捕令昨晚到期，讓尹錫悅暫逃拘捕。高級公職人員犯罪調查處（公調處）已向法院聲請延長逮捕令時效，以展開拘捕行動，但不公開申請延長的期限。

法新社報導，檢察官出身的尹錫悅去年12月3日頒布戒嚴令，引發政局動盪，隨後遭到國會彈劾並被停職。他已3度無視傳喚、拒絕到案說明，並持續待在官邸內，由數百名隨扈保護以防被捕。

調查人員表示，他們昨晚已在逮捕令到期前，向法院申請延長期限，先前也已請求警方支援。警方表示將協助，可能逮捕任何保護尹錫悅的人員。

公調處昨天晚間透過聲明表示：「戒嚴聯合偵查組（聯偵組）今天已向首爾西部地方法院重新聲請延長針對被告尹錫悅的逮捕令…與期限相關的細節不便透露。」

法院尚未做出裁定，但公調處副處長李在承（Lee Jae-seung，音譯）在提出申請前告訴記者，法院不批准延長的可能性「非常低」。

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韓國檢警人員本月3日前往尹錫悅總統官邸逮人時，遭官邸衛戍人員阻攔，他們為此尋求更多時間及支援。

一名不願透露身分的員警昨天表示：「我們會考慮在執行第2次逮捕令時，逮捕總統警衛處的任何相關人員。」（譯者：李佩珊/核稿：張茗喧）1140107

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被要求逮捕尹錫悅 韓國警方稱公文有爭議
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