韓國公調處：最快1/8上午再度嘗試逮捕尹錫悅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國法院昨天重新簽發針對總統尹錫悅的逮捕令，「朝鮮日報」報導，調查人員預計最快今早再度嘗試逮捕。

尹錫悅去年12月初宣布戒嚴，震驚全國，但僅數小時後即被國會表決撤銷，尹錫悅隨後也遭彈劾，案件尚待憲法法院審理。

韓國檢警本月3日第一次嘗試逮捕尹錫悅，遭官邸衛戍人員阻攔，在數小時對峙後放棄逮捕行動。

韓國高級公職人員犯罪調查處處長吳東運說，公調處和警方預計最快今早再度嘗試逮捕尹錫悅。他說：「我們下定決心，第2次嘗試也會是最後一次。」警方也表示，正考慮部署菁英反恐特別行動部隊。

警方也堅決說，在第2次逮捕行動中，任何干預都將導致以妨礙公務為由立即逮捕。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法院和公調處都未透露新逮捕令的執行期限。一名公調處官員說：「我們決定保密，以免在（總統）官邸的對峙局面拉長或惡化。」

法院再度簽發逮捕令的消息於昨晚傳開後，支持和反對尹錫悅的群眾開始聚集在首爾漢南洞附近。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140108