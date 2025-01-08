韓國公調處：最快1/8上午再度嘗試逮捕尹錫悅
2025/1/8 10:32（1/8 10:45 更新）
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國法院昨天重新簽發針對總統尹錫悅的逮捕令，「朝鮮日報」報導，調查人員預計最快今早再度嘗試逮捕。
尹錫悅去年12月初宣布戒嚴，震驚全國，但僅數小時後即被國會表決撤銷，尹錫悅隨後也遭彈劾，案件尚待憲法法院審理。
韓國檢警本月3日第一次嘗試逮捕尹錫悅，遭官邸衛戍人員阻攔，在數小時對峙後放棄逮捕行動。
韓國高級公職人員犯罪調查處處長吳東運說，公調處和警方預計最快今早再度嘗試逮捕尹錫悅。他說：「我們下定決心，第2次嘗試也會是最後一次。」警方也表示，正考慮部署菁英反恐特別行動部隊。
警方也堅決說，在第2次逮捕行動中，任何干預都將導致以妨礙公務為由立即逮捕。
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法院和公調處都未透露新逮捕令的執行期限。一名公調處官員說：「我們決定保密，以免在（總統）官邸的對峙局面拉長或惡化。」
法院再度簽發逮捕令的消息於昨晚傳開後，支持和反對尹錫悅的群眾開始聚集在首爾漢南洞附近。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140108
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