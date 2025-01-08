傳尹錫悅逃出官邸藏身第三地 韓警：正追蹤位置

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（中央社首爾8日綜合外電報導）有傳言指出，因戒嚴風波遭彈劾停職且面臨逮捕的韓國總統尹錫悅可能已逃出總統官邸；對此，警方今天表示，他們正在追蹤尹錫悅的位置。

警方人士告訴聯合新聞通訊社（韓聯社），「我們無法具體透露尹總統所在地點」，但「我們持續在追蹤他的位置」。

尹錫悅上個月3日突然發布戒嚴，數小時之後宣布解嚴，並於同月14日遭國會彈劾，旋即遭到停職。據信他被彈劾後就一直躲藏在首爾市中心的官邸。

消息人士指出，警方本月3日試圖執行尹錫悅的逮捕令時，仍確定他人在官邸；當時的逮捕行動在歷時5小時後以失敗收場。消息人士說，尹錫悅至少直到這個星期初都在家。

不過，檢警人員表示，即便法院簽發新的逮捕令，鑒於尹錫悅有層層保護，他們現在不確定尹錫悅人在何方。

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運昨天在國會中說，他沒有聽到關於尹錫悅是否仍在官邸的具體消息。

當被問及尹錫悅是否可能已經出逃，他回答說：「我們在思考各種可能性。」

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在野黨共同民主黨籍議員安圭伯今天接受韓國放送公社電台（KBS radio）採訪時表示，他接獲的情報指出尹錫悅已逃出官邸，藏身在「第三地」。

安圭伯說：「我有接獲告密。」他說：「聽說昨天警方也做了類似的位置評估。」（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1140108