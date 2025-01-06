南韓證實北韓發射彈道飛彈 疑為試探動盪時期應對準備

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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國聯合參謀本部表示，北韓今天向東海發1枚疑似極音速中長程彈道飛彈的物體。此次發射適逢韓國政局動盪，有分析認為，北韓可能想藉由發射飛彈來試探南韓的應對準備狀況。

這是北韓繼去年11月5日朝東岸外海發射短程彈道飛彈以來首度射彈。聯合參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，中午12時左右偵測到1枚從平壤地區發射的中長程彈道飛彈（IRBM），這枚飛彈飛行約1100公里後墜入海中。

聯合參謀本部表示，為應對後續可能的發射行動，軍方已加強監視與警戒，並與美、日兩國密切共享北韓彈道飛彈相關情報，以維持全方位的應對準備。

聯合參謀本部官員指出，儘管這枚飛彈的飛行距離短於常規IRBM的3000至5500公里射程，但據信這枚飛彈與北韓曾於去年1年及4月發射、裝有極音速彈頭的IRBM相似。

韓國官員警告，北韓可能利用南韓政治危機進行軍事活動，加劇緊張局勢。

此外也有人猜測，此次發射的目的可能是要測試韓國總統尹錫悅去年12月3日短暫宣布戒嚴，隨即遭彈劾之後，韓國的軍事準備程度。

聯合參謀本部表示，「在韓美聯防的堅定態勢下，我軍將密切監視北韓動向，以免誤判當前安全形勢」，並譴責這次發射是「明顯的挑釁」。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1140106