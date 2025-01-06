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北韓射彈之際 正逢美國務卿訪南韓會晤代理總統

2025/1/6 13:21（1/6 13:40 更新）
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美國國務卿布林肯。（中央社檔案照片）
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（中央社首爾6日綜合外電報導）北韓今天朝東岸外海發射彈道飛彈，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）此時正好在南韓會晤代理總統崔相穆。

綜合路透社與法新社報導，南韓軍方證實北韓發射飛彈；日本海上保安廳也表示，一枚據信為北韓飛彈的拋射物落入海中。

根據官方紀錄，布林肯今天稍早與崔相穆會面，他強調美方「堅不動搖」的防衛承諾，並敦促建立密切外交和安全往來，以嚇阻北韓可能的挑釁。

南韓總統尹錫悅去年12月初宣布戒嚴，震驚全國，但僅數小時後即被國會表決撤銷，尹錫悅隨後也遭彈劾，案件尚待憲法法院審理。在尹錫悅停職期間，由崔相穆代理總統一職。

北韓官方媒體上週提到，南韓檢警企圖逮捕尹錫悅，政事陷入癱瘓，正處於「亂局」。

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北韓今天再度發射飛彈，是自去年11月5日朝東岸外海發射至少7枚短程彈道飛彈以來第一次。

這也是北韓領袖金正恩自派遣軍人協助俄羅斯攻打烏克蘭以來第一次測試武器，亦是自美國前總統川普去年11月再度贏得大選之後的第一次。川普將於本月20日就職。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140106

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