北韓飛彈疑為洲際飛彈等級 飛行高度與時間創新高

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（中央社東京/首爾31日綜合外電報導）日本防衛省表示，北韓今天上午發射彈道飛彈，疑為洲際彈道飛彈（ICBM）等級且可能是新型飛彈，並推估飛行最高高度逾7000公里，飛行時間達86分鐘，雙雙創下新高。

日本「朝日新聞」報導，防衛省指出，北韓今天上午7時11分（台灣時間6時11分）左右，從北韓首都平壤近郊的內陸地區，朝東北方向發射至少一枚彈道飛彈，並推估上午8時37分（台灣時間7時37分）左右落在日本北海道奧尻島西方約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海，飛彈飛行距離約1000公里左右。

日本防衛大臣中谷元今天上午表示「飛彈的飛行時間約1小時26分鐘，為迄今飛行時間最長的飛彈，而且可能是與之前不同的飛彈」，透露這次的飛彈可能是新型飛彈。

首相石破茂今天上午8時20分左右進入首相官邸時向媒體表示，「已經下達向國民提供資訊、徹底確認安全等指示，目前未傳出受害」。

石破茂也說，「之後將聽取詳細報告並確認狀況，以及召開國家安全保障會議」。這是石破茂10月1日上任日相後，首度因應北韓試射彈道飛彈。

外務大臣岩屋毅今天在外務省受訪時表示，「已經透過北京的大使館管道，向北韓提出嚴正抗議」。岩屋毅也說將持續與美國與南韓密切合作。

北韓上一次試射彈道飛彈或可能是彈道飛彈的飛行物體是在9月18日，這次是今年第12次。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1131031